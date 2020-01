Sampdoria, Murillo va al Celta: operazione da 16 milioni

Dopo appena sei mesi alla Sampdoria, Jeison Murillo saluta e torna in Liga: firmerà in prestito con diritto di riscatto con il Celta Vigo.

Dopo sei mesi decisamente deludenti, l'avventura di Jeison Murillo alla è già giunta alla conclusione: il centrale colombiano sta per lasciare per la seconda volta la per tornare in , dove vestirà la maglia del Vigo.

Tempo di visite mediche per l'ex centrale dell' , che è già partito per la Spagna oggi pomeriggio. Quindi sarà il momento della firma sul contratto e della conseguente ufficializzazione da parte del Celta, che ha battuto la concorrenza del .

Murillo era arrivato alla Sampdoria in estate, proveniente dal in prestito con obbligo di riscatto. E sempre in prestito, ma con diritto di riscatto, lascia Genova. Secondo 'Sky Sport', l'operazione è sulla base di 16 milioni complessivi.

Il sostituto dovrebbe essere Lorenzo Tonelli, fuori dai piani del e da giorni oggetto di una trattativa tra gli azzurri e la Sampdoria. L'ex empolese aveva già vestito la maglia blucerchiata nella scorsa stagione.