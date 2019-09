Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali: Sanchez e Bastoni titolari

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Inter: Conte sceglie Lautaro-Sanchez con Lukaku in panchina, in difesa c'è Bastoni. Liguri col 3-5-2 e Rigoni.

Le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto, Murru; Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez. All. Conte.

L' punta a proseguire il magic moment in campionato, che la vede in testa a punteggio pieno dopo 5 giornate. Per farlo, la squadra di Conte dovrà avere ragione di una ultima in classifica e bisognosa di punti per rialzarsi.

Conte fa turnover e propone Bastoni in difesa al posto di Godin insieme a Skriniar e De Vrij, in mediana Gagliardini per Barella, di punta Lautaro-Alexis Sanchez. Lukaku riposa e va in panchina.

Di Francesco cambia modulo passando al 3-5-2: Linetty e Jankto mezzali ai fianchi di Ekdal, Rigoni spalla di Quagliarella, in retroguardia c'è Chabot anzichè Ferrari.