Sampdoria in ansia per Damsgaard: infortunio alla coscia con la Danimarca

Il danese è uscito malconcio dalla sfida giocata dai danesi contro l'Austria. A rischio la trasferta di Cagliari.

Emergenza per la Sampdoria in vista della gara di campionato contro il Cagliari. Durante la partita giocata dalla Danimarca contro l'Austria, Mikkel Damsgaard è stato costretto a lasciare il terreno di gioco alla fine del primo tempo venendo sostituito da Kasper Dolberg.

Il centrocampista blucerchiato, come riferisce Sky Sport, ha subito un duro colpo nella parte bassa posteriore della coscia, poco sopra il ginocchio. Damsgaard non è stato in grado di proseguire e ha chiesto il cambio al ct danese non riuscendo a concludere nemmeno i primi 45 minuti.

Si tratta di una brutta notizia per la squadra di Roberto D'Aversa, impegnata domenica alle 12:30 nell'insidiosa trasferta in casa del Cagliari. Oltre a Damsgaard, il tecnico della Sampdoria molto probabilmente non avrà a disposizione nemmeno Ronaldo Vieira e Valerio Verre.

Malgrado la sostituzione anzitempo di Damsgaard, la Danimarca è comunque riuscita a battere l'Austria, proseguendo nella sua sorprendente striscia vincente nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022 e strappando il pass per il Qatar con due turni d'anticipo.