Sampdoria-Genoa, goal annullato a Lerager: poi segna di nuovo e fa il gesto del VAR

Dopo il primo goal, annullato per fuorigioco, Lerager segna di nuovo in Sampdoria-Genoa ed esulta facendo il gesto del VAR.

Goal-vittoria con esultanza particolare per Lerager, che decide il Derby della Lanterna regalando tre punti pesantissimi al in chiave salvezza.

Lerager in realtà il goal lo aveva trovato già nel finale del primo tempo ma l'arbitro, dopo un lungo consulto col VAR, ha annullato per una posizione di fuorigioco non rilevata dal guardalinee.

Nella ripresa però Lerager è riuscito di nuovo a trovare la via della rete e stavolta il VAR non ha potuto nulla. VAR a cui il giocatore del Genoa ha 'dedicato' il goal mimando proprio il gesto compiuto solitamente dagli arbitri.