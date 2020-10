La Sampdoria cambia in difesa: arriva Fazio, Colley al Fulham

Il centrale lascia la Roma e ritrova Ranieri: prestito con diritto di riscatto. Colley ai saluti: futuro al Fulham. Non convocato per Firenze.

Continuano i cambiamenti in casa , anche in difesa. Il colpo in entrata si chiama Federico Fazio: il centrale argentino ritroverà Claudio Ranieri dopo un anno e qualche mese dal suo addio ai giallorossi.

La formula del trasferimento dovrbbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Dopo 158 presenze in giallorosso, l'ex e vede il suo futuro a tinte blucerchiate.

Per un centrale che arriva, un altro centrale è pronto a salutare: Omar Colley è pronto a volare a Londra e unirsi al , alla disperata ricerca di un difensore dopo che la trattativa per Marlon è saltata all'ultimo.

A quasi 28 anni, il diifensore gambiano ex e Djurgardens si prepara a vivere la sua prima esperienza inglese. Era arrivato in blucerchiato nell'estate 2018.