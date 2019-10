Sampdoria, Di Francesco ai saluti: Pioli in pole position

A Genova è in corso in queste ore l'incontro tra Ferrero ed Eusebio Di Francesco, si cerca la soluzione migliore per concludere il rapporto.

Dopo la bruciante sconfitta rimediata ieri sera a , la situazione di Eusebio Di Francesco si complica ulteriormente: in queste ore, infatti, è in corso l'incontro fra l'allenatore ed il presidente Ferrero che sarà decisivo per le sorti della panchina della .

Di Francesco non è mai riuscito a fare sua la Doria, e la partita di ieri sera ne è stata l'ennesima conferma: quella che doveva essere la partita della svolta, anche da un punto di vista dell'attitudine in campo, è stata invece un disastro totale. La squadra non ha dato segnali di miglioramento e non ha dimostrato nemmeno la voglia di recuperare una situazione sempre più difficile, subendo una sconfitta che ha il retrogusto amaro della resa. Per l'ex allenatore della , probabilmente, sarà il punto di chiusura di una storia d'amore che non ha mai preso il volo.

In queste ore a Genova sta andando in scena l'incontro fra i vertici della società blucerchiata ed Eusebio Di Francesco, un meeting volto a trovare la soluzione migliore ad entrambe le parti per concludere il rapporto: l'ipotesi più probabile al momento è quella di una rescissione consensuale con una buonuscita per l'ex allenatore della Roma, mentre sembra remota la possibilità di arrivare ad una rottura totale fra le parti con conseguente esonero.

Per quanto riguarda il successore di Di Francesco, la Sampdoria sta valutando diversi profili ma per sedersi sulla panchina blucerchiata resta in prima fila Stefano Pioli. Le vicende extracalcistiche legate alla cessione della Sampdoria, però, rendono la panchina doriana meno appetibile e sollevano diversi dubbi ai possibili eredi di DiFra. Oltre all'ex allenatore della , i nomi più caldi accostati alla società ligure sono Claudio Ranieri e Rudi Garcia , entrambi in cerca di una possibilità di rilancio per la propria carriera.