Sampdoria, contatti con Gattuso: si va verso il 'no'

La Sampdoria ha proposto la panchina a Gennaro Gattuso. Il tecnico ex Milan non sembra però propenso ad accettare la proposta blucerchiata.

Gennaro Gattuso per ora non sembra destinato a tornare su una panchina di . Non riprenderà il suo posto al , che sarà di Pioli, e non andrà nemmeno sulla sponda blucerchiata di Genova, salvo capovolgimenti.

L'allenatore sarebbe infatti orientato a dire di 'no' a una proposta della qualora questa dovesse pervenire sul suo tavolo. A riportarlo è 'Sky Sport'.

Per ora ci sarebbero stati contatti tra il club e Gattuso, ma quest'ultimo non sembra propenso ad accettare l'eredità di Eusebio Di Francesco, che ha detto addio alla squadra questa mattina.

Tra gli altri nomi in ballo è caldo quello di Gianni De Biasi: c'è stato già un incontro con l'ex commissario tecnico dell'Albania. Per lui sarebbe un ritorno in dopo quasi 10 anni di assenza, spesi tra nazionale balcanica e Alavés, per due mesi nell'autunno 2017.