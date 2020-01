La Sampdoria cerca un difensore: chiesto Masiello all'Atalanta

Ancora alla ricerca di un difensore da mettere a disposizione di Ranieri, la Sampdoria ha contattato l’Atalanta per sondare Masiello.

Un nuovo difensore centrale da mettere a disposizione di Claudio Ranieri. E’ questa la grande priorità della nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Il club blucerchiato, dopo aver ceduto Murillo al Vigo con la formula del prestito con diritto di riscatto, è ora alla ricerca di quel profilo che possa andare a rafforzare dal punto di vista non solo numerico, ma anche della qualità e dell’esperienza il reparto arretrato.

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza del possibile ritorno a Genova di Tonelli (ad un certo punto sembrava mancasse solo l’ufficialità) ma in realtà non è stato ancora raggiunto un accordo con il .

Per questo motivo, come riportato da Sky, la Samp ha iniziato a guardare altrove e, tra i giocatori finiti nel suo mirino c’è Andrea Masiello. Il difensore classe 1986 rappresenterebbe un rinforzo di grande valore ed il club blucerchiato ha già mosso i primi passi chiedendolo all’.

Qualora la trattativa per Tonelli non dovesse sbloccarsi, si potrebbe tentare di chiudere in maniera rapida con la società bergamasca.

Bandiera dell’Atalanta, squadra nella quale milita da ben nove stagioni, Masiello non è attualmente un titolare per Gasperini, tanto che da fine ottobre ad oggi in campionato ha collezionato solo panchine.