Sampdoria-Cagliari, le formazioni ufficiali: esordio per Lovato

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Chabot, Murru; Bereszynski, Ekdal, Thorsby, Candreva; Caputo, Gabbiadini.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

Tra rinvii, dubbi e innumerevoli casi di coronavirus, si apre la prima giornata di ritorno e del 2022. A Genova, la Sampdoria di D'Aversa ospita il Cagliari di Mazzarri, per un match salvezza fondamentale per entrambi, soprattutto per quanto riguarda gli ospiti, riusciti a vincere un solo incontro e pericolanti.

L'articolo prosegue qui sotto

D'Aversa opta per Caputo al fianco di Gabbiadini, con Candreva e Bereszynski sulle fasce di centrocampo. In mezzo ci sono Ekdal e Thorsby, con Audero tra i pali. Difesa a quattro composta da Ferrari, Yoshida, Chabot e Murru. Askildsen squalificato, out Augello, Colley, Damsgaard, Falcone, Ihattaren, Verre e Vieira.

Nel Cagliari le due punte sono Pavoletti e Joao Pedro, con Cragno tra i pali e il nuovo arrivato Lovato a completare la retroguardia con Altare, a sorpresa, e Carboni. Ali Bellanova e Lykogiannis, in mezzo ci sono Marin, Grassi e Deiola. Fuori Zappa, in panchina si rivede Ladinetti al pari di Faragò.

Nandez out per coronavirus, mentre Oliva, Caceres e Godin sono in permesso per alcuni giorni. Infortunati Walukiewicz, Strootman e Rog, mentre Keita è stato convocato per la Coppa d'Africa.