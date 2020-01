Sampdoria, Bertolacci vicino al Genoa: affare a sorpresa

Andrea Bertolacci potrebbe a sorpresa trasferirsi dalla Sampdoria al Genoa e vestire la maglia del Grifone per la terza volta.

Contro ogni aspettativa, e potrebbero concludere una trattativa diretta in questo calciomercato di gennaio, dopo che per anni e anni le due squadre della Lanterna non hanno mai discusso direttamente di mercato.

Il giocatore coinvolto in questa trattativa, secondo 'Sky Sport', è Andrea Bertolacci. Il centrocampista della Sampdoria sarebbe vicino al Genoa per la terza volta nella sua carriera, affare entrato nel vivo in queste ultime ore.

Andrea Bertolacci aveva firmato con la Sampdoria da svincolato qualche mese fa, ma il richiamo della squadra che lo ha reso grande adesso si è fatto troppo forte. Se le due società dovessero trovare l'accordo definitivo, Bertolacci giocherebbe la seconda parte di stagione in maglia rossoblu.

Genoa e Sampdoria, tra l'altro, potevano essere coinvolti anche in un altro affare: il presidente Preziosi ha chiesto infatti Gianluca Caprari a Ferrero, ma al momento la società blucerchiata non vuole vendere Caprari.