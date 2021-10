Sampdoria-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta di scena a Genova contro la Samp per il turno infrasettimanale. Tutto sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

SAMPDORIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Atalanta

Sampdoria-Atalanta Data: 27-10-2021

27-10-2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Sampdoria riceve l'Atalanta nel turno infrasettimanale della 10 giornata del campionato di Serie A.

Guarda Sampdoria-Atalanta su DAZN. Attiva ora

Alla seconda uscita consecutiva davanti al pubblico del Ferraris la Samp vuole trovare continuità dopo il successo di misura contro lo Spezia, piegato 2-1 dalle reti di Candreva e dall'autogol di Gyasi.

Di fronte ci sarà un'Atalanta chiamata a smaltire le scorie del pareggio beffa subito in casa contro l'Udinese a tempo praticamente scaduto.

Nella passata stagione gli orobici si imposero in quel di Genova vincendo 2-0 grazie agli acuti di Malinovskyi e Gosens.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdora-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-ATALANTA

Sampdoria-Atalanta si giocherà allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova mercoledì 27 ottobre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.30.

Il match tra Sampdoria e Atalanta verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare la relativa app su smart tv compatibile oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation oppure attraverso dispositivi quali Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati DAZN potranno assistere alla diretta del match di Genova anche in streaming. Se si accede tramite pc o notebook sarà sufficiente collegarsi con il portale di riferimento di DAZN. Se si effettua l'accesso con smartphone o tablet sarà necessario scaricare l'app dedicata.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Le emozioni di Sampdoria-Atalanta verranno raccontate anche da Goal attraverso la tradizionale diretta testuale. Collegandovi al portale riceverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

SAMPDORIA (4-4-2): Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Askildsen; Quagliarella, Caputo. All. D'Aversa.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Lovato, Palomino, Maehle; Freuler, de Roon; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.