Sampdoria-Atalanta 0-2: Toloi e Lookman regalano tre punti a Gasperini

Vittoria esterna per la squadra di Gasperini. Decisivi Toloi e Lookman, due pali e un goal annullato a Caputo per i doriani.

Il campionato dell'Atalanta inizia in casa della Sampdoria. I nerazzurri sono reduci da una stagione sottotono, conclusa con l'esclusione dalle coppe europee e puntano a iniziare bene il nuovo anno.

Le gambe sono ancora imballate e il gran caldo non aiuta certo la miglior resa per i calciatori in campo. Ne deriva un incontro abbastanza bloccato, con tanti errori in fase di impostazione e tante idee poco supportate dalla condizione fisica.

Alla fine la spunta l'Atalanta, che si prende i primi tre punti in campionato e si regala una settimana di tranquillità in attesa del prossimo match con il Milan.

Rammarico Samp per un palo colpito da Sabiri su calcio di punizione e una traversa di Quagliarella, entrambi nella ripresa.

SAMPDORIA-ATALANTA, I GOAL

26': 1-0 ATALANTA, TOLOI: passa poco prima della mezz'ora la squadra di Gasperini. Zapata riceve palla sulla sinistra da Mahele e inganna Ferraris con una finta. Il colombiano appoggia sul secondo palo per Pasalic che di testa fa sponda a Toloi. Il difensore deve solo spingerla in rete.

90' + 4: 2-0 ATALANTA, LOOKMAN: ripartenza micidiale della Dea, che approfitta del campo lasciato dalla Sampdoria per andare a far male ad Audero. Lookman entra in area e scarica in porta la seconda rete della serata per i nerazzurri.

SAMPDORIA-ATALANTA, LA MOVIOLA

Al minuto 15 viene annullato il goal del vantaggio della Sampdoria. Leris aggancia il pallone alto servito da Sabiri sulla destra sbracciando con Mahele. Il calciatore blucerchiato vince il contrato e serve Caputo per il tap-in, ma Dionisi richiamato dal VAR va a controllare l'azione al monitor e annulla la rete.

SAMPDORIA-ATALANTA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

SAMPDORIA-ATALANTA 0-2

MARCATORI: 26' Toloi (A), 90'+ 4 Lookman (A)

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero 6; Bereszynski 5,5 (58' Depaoli 6), Ferrari 5, Colley 6, Augello 5.5; Vieira 6; Leris 6.5 (75' Quagliarella 5.5), Rincon 5.5, Sabiri 6, Djuricic 5 (58' Verre 6); Caputo 6 (58' De Luca 6). All. Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 7 (72' Scalvini 6), Okoli 5.5, Djimsiti 6; Hateboer 6, de Roon 6, Koopmeiners 6.5, Maehle 6 (72' Zortea 6); Pasalic 6.5; Zapata 6.5, Muriel 5.5 (63' Lookman 7). All. Gasperini

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Ferrari (S), Okoli (A), Pasalic (A), Verre (S), Musso (A), Quagliarella (S), Sabiri (S), De Roon (A), Zortea (A)

Espulsi: -