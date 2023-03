Sampaoli saluta il Siviglia: è ufficiale la risoluzione del contratto

Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del Siviglia, a forte rischio retrocessione in Liga: risolto il contratto. Al suo posto José Luis Mendilibar.

Il Siviglia non riesce a scrollarsi di dosso l'incubo della retrocessione: sono soltanto due i punti di vantaggio sulla zona calda, con l'ultimo k.o. sul campo del Getafe a complicare ulteriormente una situazione già triste di suo.

Ennesimo passo falso, costato la panchina a Jorge Sampaoli: come comunicato dalla società andalusa, è stato risolto il contratto con il tecnico argentino, tornato in biancorosso ad ottobre dopo la precedente esperienza nella stagione 2016/2017.

Decisamente magro il bottino: tredici vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte in 31 partite, con tanto di 'retrocessione' dalla Champions all'Europa League, dove ai quarti di finale ci sarà la sfida col temibile Manchester United.

L'erede di Sampaoli alla guida del Siviglia, anche se manca ancora l'ufficialità, sarà il 62enne José Luis Mendilibar, pronto a firmare un contratto valido fino al termine della stagione, con l'obiettivo di salvare la squadra e provare il colpo grosso in Europa.

Prosegue la fase discendente della carriera di Sampaoli, che nemmeno in una piazza a lui cara è riuscito a trovare la stabilità perduta: sono lontani i tempi in cui concludeva la Liga al quarto posto, oppure batteva l'Argentina in finale di Copa America al timone del Cile.