Sambenedettese scatenata: dopo Maxi Lopez, arriva l'ex Inter Ruben Botta

Ruben Botta, meteora ex Inter, è ad un passo dalla Sambenedettese: il fantasista argentino raggiungerà il connazionale Maxi Lopez in Serie C.

Dal flop all' , alla nuova chance in . Ruben Botta ci riprova, scegliendo una sfida inattesa: alla Sambenedettese, in Serie C.

Botta, fantasista argentino classe '90, come fa sapere 'Sky' è in procinto di firmare per un anno con rinnovo automatico qualora la squadra marchigiana dovesse centrare la promozione.

Un connazionale per Maxi Lopez dunque, il colpo a sensazione della Samb per un 2020/2021 da protagonista: Botta, in forza al Defensa y Justicia, in rossoblù avrà il compito di cancellare la parentesi disastrosa vissuta da giovane tra nerazzurri, e .

Tra l'estate 2013 e quella del 2015, tra prestiti e presenze col contagocce, per l'argentino un'avventura nel Bel Paese da dimenticare culminata con la cessione ai messicani del Pachiuca. Botta, adesso, cerca il riscatto a San Benedetto.