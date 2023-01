Salvatore Esposito sbarca in Serie A: è dello Spezia, è ufficiale

Lo Spezia si rinforza a centrocampo: dalla SPAL arriva Salvatore Esposito in prestito con obbligo di riscatto.

Nuovo elemento in mezzo al campo per Luca Gotti: il tecnico dello Spezia, d'ora in poi, potrà contare anche sul contributo di Salvatore Esposito, classe 2000 proveniente dalla SPAL in Serie B.

Il ragazzo cresciuto nelle giovanili dell'Inter si trasferisce in Liguria con la formula del prestito con obbligo di riscatto, come specificato dagli 'Aquilotti' nel comunicato apparso sul sito ufficiale.

"Colpo in casa Spezia! Dalla SPAL arriva in prestito con obbligo di riscatto il talentuoso centrocampista Salvatore Esposito, che indosserà la maglia numero 25".

Di scuola Inter come il fratello Sebastiano (il cui cartellino è tutt'ora ancora di proprietà dei nerazzurri), Salvatore Esposito aveva firmato con la SPAL nell'estate 2018, prima di due prestiti al Ravenna e al Chievo. Nel 2020 il ritorno definitivo a Ferrara.

Nonostante non abbia ancora mai esordito in Serie A, vanta già una presenza con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini, che lo ha schierato al posto di Lorenzo Pellegrini nella ripresa del match pareggiato sul campo dell'Inghilterra a Wolverhampton in Nations League, lo scorso 11 giugno 2022.