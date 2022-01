Saltato Labbadia al Genoa: in pole per la panchina c'è Maran

Clamorosa svolta in casa Genoa, pronto ad annunciare Bruno Labbadia come nuovo tecnico al posto dell'esonerato Shevchenko (con Konko mister 'ad interim' in occasione della recente e disastrosa trasferta di Firenze).

Secondo quanto riportato da 'Sky' Labbadia, atteso in città in queste ore, ha deciso di tirarsi indietro rifiutando la corte del club rossoblù. Una brutta grana per i grifoni, che devono trovare alla svelta una soluzione alternativa.

Il candidato principale pare essere Rolando Maran, al Genoa all'inizio della scorsa stagione e ancora sotto contratto con il club ligure fino al giugno 2022.

Nel caso in cui Maran rifiutasse, potrebbe tornare in auge il nome di Davide Nicola. Anche lui ha già allenato il Genoa, conducendolo alla salvezza nella stagione 2019/20.