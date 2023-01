Salta il ritorno di Verdi alla Salernitana: affare sfumato per problemi tecnici

Un blocco del portale ha impedito la definizione dell'affare che avrebbe riportato Verdi a Salerno: il club campano ha annunciato il ricorso.

Il ritorno di Simone Verdi alla Salernitana non si farà. La suggestione di un approdo-bis del fantasista in maglia granata è durata giusto un paio d'ore, prima del finale che ha assunto i contorni della più classica delle beffe.

Sembrava ormai tutto fatto per il trasferimento-bis all'ombra dell'Arechi del calciatore di proprietà del Torino, ma in prestito al Verona in questa prima parte di stagione.

Il classe 1992 sarebbe dovuto rientrare al Torino, prima di essere girato - nuovamente a titolo temporaneo - alla Salernitana, squadra con la quale ha conquistato una clamorosa salvezza nella scorsa stagione, brillando con 5 reti in 15 apparizioni.

Sul più bello, però, quando l'accordo sembrava ormai una formalità ecco servito l'inatteso fuoriprogramma: il contratto del calciatore non è stato depositato in tempo utile - ossia prima della deadline delle ore 20 - a causa di problemi tecnici al portale.

Un clamoroso colpo di scena che ha impedito a Davide Nicola di riabbracciare uno dei suoi trascinatori nell'annata 2021/22.

Il club campano - secondo quanto riferito da 'Sky' - ha annunciato ricorso, imputando la non riuscita dell'affare ad un blocco totale del portale che ha impedito la definizione dell'affare per il quale la Salernitana avrebbe potuto usufruire anche di un diritto di riscatto. E invece no. Tutto saltato. Nel modo più beffardo possibile.