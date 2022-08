Il Tottenham si è portato sul 3-1 grazie all'autorete sfortunata del giocatore del Southampton. Poi il poker di Kulusevski a chiudere la gara.

Larga vittoria del Tottenham nel primo turno di Premier League. Il team di Conte, trascinato da Kuluvevski, ha battuto con un poker il Southampton. Ospiti in partita fino a metà secondo tempo, quando gli Spurs hanno dilagato. Anche a causa dell'autorete di Salisu.

Al 60', infatti, il Tottenham si è portato sul 3-1 in seguito al tocco sfortunato di Salisu nella propria porta: rapido contropiede dei padroni di casa, palla sulla sinistra per Emerson Royal che ha rimesso al centro. A trovare la deviazione piuttosto netta è stato il difensore del Southampton.

I compagni hanno cercato di rincuorare il calciatore ghanese classe 1999, alla terza stagione al Southampton: un titolare che ha avuto una giornata storta contro lo scatenato team di Conte, deciso a mettersi in mostra durante la nuova annata 2022/2023.

Non solo l'autorete nella negativa prova di Salisu, che al pari dei compagni di repato ha faticato sulle avanzate continue da parte di Kulusevski, Sessegnon e compagni. Una gara rimasta in bilico fin quando gli Spurs non sono riusciti a sbloccarsi in maniera continua. Senza più fermarsi.