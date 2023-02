Salisburgo-Roma, Dybala out all'intervallo: sovraccarico al flessore

Argentino sostituito all'intervallo di Salisburgo-Roma per un fastidio al flessore: da valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni.

E' durato un tempo il Salisburgo-Roma di Paulo Dybala, schierato da Mourinho in tandem con Pellegrini sulla trequarti a sostegno della punta Abraham, un trio ormai più che noto ai tifosi giallorossi.

L'argentino ha dovuto alzare bandiera bianca all'intervallo, quando è stato sostituito da Celik: a fermarlo un sovraccarico al flessore sinistro che dovrà essere valutato meglio nelle prossime ore, magari con esami più approfonditi.

" Dybala ha detto che non poteva giocare il secondo tempo" ha dichiarato Mourinho nel post-partita. "Non sappiamo che tipo di infortunio abbia, ma dobbiamo fidarci di uno come lui se dice che non ce la fa".

Non proprio la migliore delle notizie per la Roma - peraltro sconfitta in virtù di un goal realizzato da Capaldo nel finale - alla luce dell'ottimo momento vissuto da Dybala prima di questa partita: tre goal e quattro assist messi a referto nelle ultime cinque uscite di campionato.

A questo punto è in dubbio la presenza della 'Joya' per la sfida casalinga in programma domenica sera contro un Verona rivitalizzato dalla cura Zaffaroni e tornato più che mai in corsa nella lotta per non retrocedere.