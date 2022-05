Salernitana-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Venezia

Salernitana-Venezia Data: 5 maggio 2022

5 maggio 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana di Davide Nicola e il Venezia di Andrea Soncin si sfidano nel recupero della 20ª giornata di Serie A, scontro diretto per la salvezza. La lanciatissima formazione campana è risalita al terzultimo posto, a -2 dal Cagliari, con 26 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 20 k.o., mentre i lagunari sono ultimi a quota 22, con un cammino di 5 successi, 7 pareggi e 22 sconfitte.

Nell'unico precedente casalingo in Serie A, disputato all'Arechi il 22 novembre 1998, i granata guidati da Delio Rossi si imposero 1-0 sugli arancioneroverdi di Walter Novellino grazie ad un autogoal del difensore brasiliano Bilica.

La Salernitana è reduce da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, il Venezia, invece, ha collezionato 9 sconfitte nelle precedenti 9 gare giocate.

Con un successo i campani scavalcherebbero il Cagliari al quartultimo posto, costringendo i sardi a conquistare i 3 punti nel successivo scontro diretto, mentre una vittoria veneta rilancerebbe le ambizioni della squadra di Soncin, diversamente tagliata fuori dai giochi.

Federico Bonazzoli, autore di 8 goal in questo campionato, è il bomber della Salernitana, dall'altra parte spiccano i 7 goal dell'attaccante francese Thomas Henry. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-VENEZIA

Salernitana-Venezia si disputerà la sera di giovedì 5 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani di Aprilia, e sarà la 4ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE SALERNITANA-VENEZIA IN TV

Il recupero Salernitana-Venezia sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Venezia su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Massimo Donati al commento tecnico.

SALERNITANA-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

Lo scontro salvezza Salernitana-Venezia, tramite DAZN, potrà essere visto in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

Nel primo caso bisognerà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo caso, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale i clienti avranno anche la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL sarà possibile seguire il recupero di campionato Salernitana-Venezia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale del match, con la descrizione delle azioni più importanti, degli eventi e dei goal.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-VENEZIA

Nicola potrebbe non considerare il turnover come un'opzione e affidarsi ai migliori. Verdi con Djuric davanti, Ederson con Bohinen e Lassana Coulibaly in mezzo con Mazzocchi a presidiare la fascia destra e Zortea su quella mancina. Dietro, davanti al portiere Sepe, linea a tre composta da Gyomber, Fazio e Gagliolo se Ranieri non dovesse recuperare.

Soncin a livello tattico potrebbe confermare il 3-5-2 visto all'opera contro la Juventus. Fra i pali ci sarà Mäenpää, con Ampadu, Caldara e Ceccaroni centrali difensivi. Sulle due fasce agiranno da tornanti Mateju e Haps, mentre Vacca sarà il playmaker e Crnigoj e Cuisance, quest'ultimo preferito a Busio, le due mezzali. In attacco è possibile la riproposizione del tandem formato da Aramu ed Henry, con Nani, Dennis Johnsen, Nsame e Okereke come alternative.

SALERNIANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Gagliolo; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric.

VENEZIA (3-5-2): Mäenpää; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Cuisance, Haps; Aramu, Henry.