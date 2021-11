Salernitana, futuro e campionato a rischio: servono offerte entro domenica

Il futuro della Salernitana rimane a rischio. La mancanza di acquirenti coi requisiti necessari alimenta lo spettro della cancellazione dal campionato in corso, con conseguente ripartenza dai Dilettanti.

Il 'Corriere della Sera' spiega come entro domenica servirà qualcuno che bussi concretamente alla porta del club campano, presentando offerte in linea con i parametri idonei al passaggio di proprietà. Iter, questo, la cui deadline è fissata al 31 dicembre.

Segui e commenta sul nostro canale, in diretta martedì dalle 17 con BonUSMalus: tutti i consigli per il fantacalcio.

Al momento, di proposte in linea con quanto richiesto dalla FIGC neanche l'ombra: ecco perchè la tensione sale e la paura che la Salernitana venga estromessa dalla Serie A e spedita in D aumenta.

L'articolo prosegue qui sotto

I tifosi chiedono che non vengano concesse ulteriori proroghe affinchè si tagli col passato, ma ad oggi di effettivo non risulta esserci nulla: Lotito, dal canto suo, per cedere la società è pronto ad accettare offerte da 40 milioni anzichè gli 80 stabiliti originariamente.

Settimana prossima previsto un incontro a Roma tra i trust e la federcalcio per delineare il futuro della Salernitana: il popolo granata incrocia le dita, sperando in mosse concrete entro il weekend.