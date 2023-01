Salernitana-Nicola è finita: ufficiale l'esonero

La decisione del club campano arriva tramite un comunicato in seguito al pesantissimo contro l'Atalanta. Caccia al sostituto.

Davide Nicola non è più l'allenatore della Salernitana. Il tecnico è stato rimosso dall'incarico dopo il pesante ko per 8-2 subito in casa dell'Atalanta.

A comunicarlo è lo stesso club amaranto sul proprio sito internet e sui suoi account ufficiali sui social.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola.

La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Ingaggiato il 15 febbraio 2022 con la Salernitana ultima in classifica, Nicola è riuscito nell'impresa di centrare la salvezza al termine di una rincorsa diventata leggenda per il club.

In questa stagione invece la squadra di Nicola ha vissuto di alti e bassi, pur trovandosi momentaneamente al 16esimo posto con ben 9 punti di margine sulla zona retrocessione.

L'umiliante ko contro i nerazzurri è arrivato al termine di un ciclo di 6 partite senza vittorie, con 4 ko e due soli pareggi accumulati. Un bottino esiguo, costato il posto a Nicola.

Da capire chi sarà il sostituto individuato da Iervolino e i suoi collaboratori per il resto della stagione.