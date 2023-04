La Salernitana guarda in casa Milan: incontro per Adli e Colombo

Il club campano punta i due calciatori di proprietà dei rossoneri in vista della prossima stagione: incontro nei giorni giorni a Casa Milan tra i ds.

Un vero e proprio asse di mercato. La Salernitana guarda in casa Milan per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Sousa in vista della prossima stagione.

I nomi segnati sulla lista del direttore sportivo dei campani Morgan De Sanctis: Yacine Adli e Lorenzo Colombo.

Il centrocampista francese e l’attaccante in prestito al Lecce con diritto di riscatto in favore dei salentini e controriscatto per il ‘Diavolo’ sono considerati i profili ideali per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico portoghese.

In particolare Adli piace molto a Paulo Sousa, che lo ha avuto a disposizione già ai tempi del Bordeaux.

Come riferisce Calciomercato.com, nei giorni scorsi c’è stato un incontro a casa Milan tra De Sanctis e il direttore sportivo del Milan Ricky Massara.

Nelle prossime settimane, i calciatori analizzeranno attentamente l’opzione Salernitana per capire se accettare la corte del club campano o declinare.