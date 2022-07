Salernitana-Hoffenheim 2-2: tedeschi acciuffati due volte

La Salernitana ferma sul pari l'Hoffenheim a Kitzbühel: Cavion evita il ko, Kristoffersen segna e si fa parare un rigore.

Bella partita a Kitzbühel tra Salernitana e Hoffenheim, protagoniste di un confronto pirotecnico soprattutto nella prima frazione, quella col maggior tasso spettacolare e densa di emozioni e ribaltamenti di fronte.

Kramaric apre le danze dopo sette minuti portando in vantaggio i tedeschi, a cui risponde subito dopo il quarto d'ora Kristoffersen con una girata che non lascia scampo a Baumann. Nel mezzo un palo, colpito dall'attaccante norvegese che si fa parare anche un calcio di rigore concesso per un fallo ai suoi danni di Baumann, bravo ad intercettare la conclusione debole dell'avversario.

Il nuovo entrato Rutter riporta avanti l'Hoffenheim su assist di Dabbur ma, dopo appena un minuto, è Cavion a ristabilire la parità nel punteggio con un tiro a giro scoccato dal limite dell'area.

La girandola di cambi avvenuta nella ripresa contribuisce ad 'addormentare' la sfida, condizionata anche dalla stanchezza che finisce col prendere il sopravvento sulle due squadre, visibilmente provate dai duri carichi di lavoro.

IL TABELLINO

SALERNITANA-HOFFENHEIM 2-2

Marcatori: 7' Kramaric (H), 16' Kristoffersen (S), 38' Rutter (H), 39' Cavion (S)

SALERNITANA (3-5-2): Sepe (46' Fiorillo); Motoc (78' Galeotafiore), Bogdan (46' Lovato), Gagliolo (46' Pirola, 73' Veseli); Mazzocchi (46' Kechrida), Capezzi (46' Lassana Coulibaly, 73' Jimenez), Bohinen (46' Boultam), Cavion, Jaroszynski (57' Sanasi Sy); Botheim (46' D'Andrea), Kristoffersen (46' Simy). All. Nicola

HOFFENHEIM (3-4-3): Baumann (61' Philipp); Posch (61' Akpoguma), Vogt (61' Adams), Hubner (61' Bogarde); Kaderabek (76' John), Rudy (61' Bischof), Promel (61' Becker), Skov (76' Damar); Kramaric (61' Asllani), Dabbur (46' Baumgartner), Bruun Larsen (17' Rutter). All. Breitenreiter

L'articolo prosegue qui sotto

Ammoniti: -

Espulsi: -

Note: Baumann (H) para un rigore a Kristoffersen (S) al 31'