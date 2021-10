Salernitana-Genoa, è goal di Djuric o autogoal di Maksimovic?

Caso da Fantacalcio in Salernitana-Genoa: Djuric spizza di testa in rete, ma la deviazione determinante è di Maksimovic. Di chi è la rete?

Caso da Fantacalcio in Salernitana-Genoa. Perché la rete del vantaggio dei granata, quella che ha fatto esplodere un Arechi già su di giri, non ha una paternità chiarissima: si tratta di goal di Milan Djuric o di autorete di Nikola Maksimovic?

Dubbio non banale, in quanto entrambi i giocatori spizzano con la testa il velenosissimo calcio d'angolo battuto da Kastanos: prima il centravanti bosniaco e poi l'ex difensore del Napoli, l'ultimo a toccare.

Bene precisare che il colpo di testa di Djuric sembrava diretto verso la porta, e non verso l'esterno. E dunque la rete, alla fine, dovrebbe essere assegnata a lui. Ma un piccolo punto interrogativo rimane, in quanto l'ultima sporcatura di Maksimovic si è rivelata decisiva per spiazzare definitivamente Sirigu.

Attesa, anche da tutti i fantacalcisti che hanno inserito Djuric o Maksimovic nella propria squadra, la decisione finale. In questo momento, intanto, la Lega di Serie A ha assegnato la rete all'attaccante della Salernitana.