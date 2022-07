Salernitana-Galatasaray dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole di prestigio per il club di Davide Nicola. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-GALATASARAY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Salernitana-Galatasaray

• Data: mercoledì 27 luglio 2022

• Orario: da definire

• Canale TV: -

• Streaming: -

Dopo una salvezza quasi leggendaria, la Salernitana è al lavoro per presentarsi pronta ai blocchi di partenza del prossimo campionato.

In quest'ottica, la squadra di Nicola affronta una serie di amichevoli di prestigio, per prepararsi al meglio al campionato che sta per iniziare. La sfida contro il Galatasaray si inserisce in questo contesto.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-GALATASARAY

Non è ancora stato reso noto l'orario dell'incontro tra Salernitana e Galatasaray.

DOVE VEDERE SALERNITANA-GALATASARAY IN TV

La partita non prevede copertura televisiva. Non sarà quindi possibile seguirla in tv.

SALERNITANA-GALATASARAY IN STREAMING

Non avendo copertura tv, la sfida non sarà trasmessa nemmeno in streaming su internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-GALATASARAY

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Motoc, Radovanovic, Gagliolo; Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, Cavion, Jaroszynski; Botheim, Kristoffersen. All. Nicola