La Salernitana tenta il colpo last minute: Sabatini vuole Perotti

La Salernitana è, senza ombra di dubbio, la squadra italiana più 'frenetica' per quanto concerne le operazioni di mercato in entrata: già quattro le ufficialità messe a segno nell'ultimo giorno della sessione invernale.

A queste potrebbe presto aggiungersene un'altra, forse la più importante per peso specifico del giocatore in questione: come riferito da 'Sky Sport', è in corso un tentativo per ingaggiare Diego Perotti.

Il trequartista argentino è svincolato dallo scorso 1° settembre 2021 dopo la deludente esperienza turca al Fenerbahce e, a 33 anni, è a caccia di una nuova occasione per rilanciarsi.

Walter Sabatini è un suo grande estimatore ed è intenzionato ad offrirgli un nuovo contratto: l'ex giallorosso seguirebbe Bohinen, Mikael, Mousset e Dragusin, già ufficializzati nella giornata di oggi.

Al contempo, è vicina la risoluzione del contratto di Franck Ribery con il club campano dopo pochi mesi.