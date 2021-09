Salernitana-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta fa visita alla Salernitana per il quarto turno di Serie A. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

SALERNITANA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Atalanta

Salernitana-Atalanta Data: 18-09-2021

18-09-2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite)

(251 del satellite), (201 del satellite), (202 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La quarta giornata del campionato di Serie A presenta in programma l'anticipo serale tra Salernitana e Atalanta che si affrontano allo Stadio Arechi.

Segui Salernitana-Atalanta su DAZN. Attiva ora.

La truppa allenata da Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio al debutto in Champions contro il Villarreal, cercano il bottino pieno in quel di Salerno dopo il doppio stop casalingo maturato a seguito del pari a reti inviolate contro il Bologna e soprattutto dopo il ko contro la Fiorentina.

Dal canto suo, la formazione amaranto guidata da Fabrizio Castori è ancora a secco in campionato dopo aver incassato tre sconfitte nelle prime tre uscite contro Bologna, Roma e Torino. Il recentissimo ingaggio di Franck Ribery, però, ha ridonato entusiasmo ad una piazza che ora vuole iniziare a macinare punti importanti in chiave salvezza.

Tra le due squadre i precedenti in terra campana sono cinque, per un computo totale di tre vittorie atalantine e due pareggi.

L'ultimo confronto in quel di Salerno risale al il 18 gennaio 2004 quando la Dea si impose 1-3: doppietta di Pazzini e rete Pinardi, inframezzate dal guizzo campano firmato Perna.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Salernitana-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-ATALANTA

Salernitana-Atalanta si giocherà sabato 18 settembre allo Stadio Arechi. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

Il match tra Salernitana e Atalanta verrà trasmesso in diretta da DAZN e sarà possibile seguirlo tramite smart tv oppure collegando il proprio televisore ad una console come PlayStation e Xbox, o in alternaitiva a dispositivi come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast.

La sfida dell'Arechi verrà trasmessa in diretta e in coesclusiva anche su Sky. I canali di riferimento dove poter seguire la partita saranno Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Attraverso DAZN, sarà possibile seguire la sfida tra amaranto e nerazzurri anche in diretta streaming. Per gli abbonati sarà sufficiente accedere al portale o in alternativa scaricare l'app dedicata per dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Gli abbonati Sky, invece, potranno usufruire della diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. Anche in questo caso sarà sufficiente scaricare l'app da pc, smartphone e tablet.

Esiste anche una terza possibilità rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta del match dal palinsesto.

Le emozioni di Salernitana-Atalanta verranno raccontate anche da Goal attraverso la tradizionale diretta testuale. Collegandovi al portale riceverete aggiornamenti in tempo reale dall'Arechi: a partire dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino al fischio finale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il racconto di Salernitana-Atalanta verrà affidato a Dario Mastroianni, coadiuvato in cabina di commento da Simone Tiribocchi.

In casa Salernitana riflettori inevitabilmente puntati su Ribery, pronto al debutto in amaranto. Al fianco del francese ci sarà Simy. A centrocampo Castori sceglie Obi in cabina di regia affiancato da Mamadou Coulibaly e Lassana Coulibaly, mentre sui binari agiranno Kechrida a destra e Ranieri a sinistra.

Con de Roon ancora indisponibile causa squalifica, Gasperini affianca Pasalic a Freuler in mezzo al campo, affidando le corsie laterali a Maehle e Gosens. A supporto di Zapata ci saranno Malinovskyi e Pessina. In difesa Toloi, Demiral e Djimsiti a protezione della porta di Musso.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry, Simy.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.