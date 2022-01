Salernitana, altri 5 positivi al Covid nel gruppo squadra

Non c'è pace per la Salernitana. Oltre al concitato passaggio di proprietà, avvenuto a una manciata di secondi dal termine del 2021 e che ha sventato l'ombra del fallimento, ora i campani fanno i conti con il Covid.

Il club amaranto ha comunicato tramite una nota ufficiale la positività di altri cinque componenti del gruppo squadra, che si aggiungono agli altri sei già presenti.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna, altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19. I componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 sono quindi al momento 11 (di cui 9 calciatori)"

Un totale di nove assenze di calciatori causa Covid, che minano ulteriormente il già difficile lavoro di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana.

Fatta eccezione per Wajdi Kechrida nomi dei positivi non sono stati comunicati per questioni legate alla tutela della privacy dei diretti interessati.

Il club campano è reduce da un disastroso girone d'andata, con solo 8 punti raccolti in 18 partite fin qui giocate.