Salah dice no all'Arabia Saudita, l'agente: "Fedele al Liverpool"

Il procuratore dell'egiziano del Liverpool ha commentato le voci sulla presunta offerta ricchissima e il possibile trasferimento all’Al Ittihad.

Il calcio saudita continua a tentare e sedurre molti calciatori che militano in Europa. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, che ha aperto le danze, finora sono stati tanti i campioni che hanno lasciato il Vecchio Continente e hanno accettato le offerte faraoniche dei club di Pro League.

Tra questi ci sono anche Benzema, Milinkovic-Savic, Brozovic, Radio Mane, Roberto Firmino, Riyad Mahrez.

Nelle prossime ore, stando a quello che riportano i media sauditi tra cui Al-Riyadiah, anche Mohamed Salah potrebbe sbarcare in Arabia Saudita.

Il calciatore egiziano, che l’anno scorso ha firmato il rinnovo con il Liverpool per altri tre anni, avrebbe ricevuto un’offerta dell’Al-Ittihad di 180 milioni di euro.

“Se avessimo pensato di lasciare il Liverpool quest'anno, non avremmo rinnovato il contratto al club la scorsa estate. Mohamed rimane fedele al Liverpool”.

Ramy Abbas, agente di Salah, ha risposto alle voci sul possibile trasferimento in Arabia Saudita attraverso il suo profilo Instagram.

Un messaggio forte e chiaro da parte del procuratore della stella egiziana, ex Fiorentina e Roma, che ha conquistato sette trofei finora con i ‘Reds’ mettendo a segno 186 goal in 305 partite e conquistando in ben tre edizioni il titolo di capocannoniere della Premier League.