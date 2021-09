Salah 'on fire': 100 goal in Premier League, il Milan è avvisato

Quello al Leeds è stato il goal numero 100 di Mohamed Salah in Premier League: un pericolo enorme per il Milan in Champions.

Dopo una stagione di 'assestamento', il Liverpool sembra essere rinato: tre vittorie e un pari in Premier League, un solo goal subìto di fronte a nove realizzati, tre dei quali ad opera di Mohamed Salah, sicuramente uno degli uomini più in forma dell'undici titolare di Klopp.

L'egiziano ha timbrato il cartellino anche nella trasferta di Leeds e ha così potuto festeggiare un grande traguardo personale: quello delle 100 reti in Premier League, distribuite tra Liverpool ovviamente (98) e Chelsea (2) in poco più di cinque stagioni. Cifra tonda celebrata sui propri canali social dai 'Reds'.

Clocking up his 100th @PremierLeague goal in just 162 games ⚽

Numeri da stropicciarsi gli occhi per Salah, passato anche dalla Serie A con le maglie di Fiorentina e Roma: proprio tra i giallorossi avvenne l'esplosione, colta al volo dal Liverpool che non ebbe esitazioni al momento di staccare un assegno del valore di 42 milioni di euro nell'estate 2017.

In Inghilterra 'Momo' si è ripreso ciò che la negativa esperienza al Chelsea gli aveva tolto, ovvero serenità e continuità d'impiego: d'altronde non potrebbe essere altrimenti per uno come lui, diamante tutt'altro che grezzo nel tridente dei sogni composto con Firmino e Mané, uno dei più temuti a livello europeo.

La prossima squadra a dover fare i conti con questo trio eccelso sarà il Milan mercoledì sera, durante la prima giornata della fase a gironi di Champions League: i rossoneri sperano di non aggiungersi a Napoli, Atalanta e Roma nella lista dei club italiani puniti dall'egiziano in Europa, altro habitat in cui è in grado di esprimersi con sorprendente naturalezza.

Maignan e compagni dovranno scontrarsi con la potenza di fuoco di un reparto d'attacco tra i migliori del vecchio continente, impreziosito dalla presenza del leader Salah: ai tifosi del 'Diavolo' non resta che sperare in una serata storta dell'ex Roma, solitamente a suo agio quando il gioco inizia a farsi duro.