Sala, riprese le ricerche grazie alle donazioni: Mbappé e Rabiot commoventi

Dopo lo stop delle autorità le ricerche di Emiliano Sala vengono finanziate dai privati: tra i donatori anche Mbappé, Rabiot, Payet, Ocampos e Gomez.

Nonostante lo stop annunciato dalle autorità, continuano le ricerche del velivolo su cui viaggiava Emiliano Sala e scomparso nella notte tra lunedì e martedì.

A finanziarle è un fondo online lanciato con l'hashtag #NoDejenDeBuscar e sul cui conto sono arrivate anche le offerte di tanti calciatori.

L'obiettivo era raggiungere i 300 mila euro, cifra raccolta nel giro di poche ore grazie alla generosità dei donatori.

L'offerta più alta, come si evince dal sito della raccolta fondi, è stata quella di Kylian Mbappé con 30 mila euro seguito dal compagno di squadra Rabiot con 25 mila euro.

Payet ha invece donato 10 mila euro così come Lucas Ocampos, mentre 2 mila euro a testa sono arrivati da Kondogbia e dal Papu Gomez.

Secondo il 'Times' Ngolo Kanté, centrocampista del Chelsea ed ex compagno di Sala ai tempi del Caen, si era offerto di finanziare interamente le ricerche dell'attaccante argentino ma alla fine ha prevalso la linea di un aiuto collettivo.

Attualmente il velivolo scomparso viene quindi cercato da due imbarcazioni e alcuni sommozzatori ma al momento non c'è ancora alcuna traccia di Sala e del pilota.

Intanto non si placano le polemiche sull'accaduto tanto che, secondo il 'Daily Telegraph', il Cardiff vorrebbe presentare denuncia contro ignoti per la scelta di fare volare Sala su un Piper nonostante le precarie condizioni dell'aereo e l'assenza di certificazioni per il trasporto passeggeri.

La cosa più importante però resta ovviamente trovare Emiliano Sala e il pilota del velivolo su cui viaggiava. Il mondo del calcio si mobilita e aspetta buone notizie.