Sahin si ritira a soli 33 anni: farà l'allenatore dell'Antalyaspor

Nuri Sahin ha deciso di dire basta col calcio giocato: guiderà l'Antalyaspor dopo aver ricoperto il doppio ruolo di giocatore/allenatore.

E' ufficialmente volta al termine la carriera di Nuri Sahin, almeno per quanto concerne il ruolo di giocatore: l'ex Real Madrid, Borussia Dortmund e Liverpool ha deciso di dire basta a soli 33 anni.

Una scelta maturata dopo il sorprendente annuncio dell'Antalyaspor che pochi giorni fa lo aveva nominato giocatore/allenatore in sostituzione dell'esonerato Ersun Yanal, in virtù del pessimo avvio stagionale del club con sede ad Adalia che attualmente occupa il quindicesimo posto in Süper Lig con nove punti totalizzati in altrettanti incontri.

Il classe 1988 si dedicherà unicamente alla gestione della squadra, come comunicato tramite un post pubblicato sul suo account Instagram: eccone uno stralcio.

"Sono cresciuto giocando a calcio e ho vissuto ogni singola emozione. Ed ora eccomi alle porte di un momento così prezioso che ho voluto condividere con tutti voi. Inizio un nuovo capitolo come allenatore".

Sahin ha vestito la maglia della Turchia in 52 occasioni, prendendo parte ad Euro 2016 in Francia. Con il Borussia Dortmund ha conquistato una Bundesliga nel 2011, mentre un anno più tardi si è laureato campione di Spagna col Real Madrid.