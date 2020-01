Saelemaekers al Milan, è ufficiale: arriva dall'Anderlecht

Alexis Saelemaekers è il giocatore che sostituisce Suso al Milan: arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Come annunciato dal sito della Lega, il contratto di Alexis Saelemaekers è stato depositato ed il belga è adesso a tutti gli effetti un nuovo giocatore del .

La formula del trasferimento è quella di un prestito con diritto di riscatto dall' , per la cifra di 7 milioni di euro . In buona sostanza si tratta del sostituto di Suso, volato in al .

Questo l'annuncio ufficiale del Milan:

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, dal RSC Anderlecht le prestazioni sportive del calciatore Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020".

Il calciatore belga è un classe 1999 che tanto bene ha fatto in con l'Anderlecht, oltre che con la nazionale belga Under 21. Può giocare sia sulla fascia destra che sulla sinistra, ma all'occorrenza anche da terzino destro, dove giocava fino ad un anno fa.

Stefano Pioli lo potrà far ambientare con calma al calcio italiano, visto che nel suo ruolo Samu Castillejo è attualmente il titolare e sta brillando in questo periodo.