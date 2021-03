Sacchi promuove Muriel all'Inter: "Gli serve un bravo allenatore, Conte è adatto"

Luis Muriel sta sorprendendo tutti, ancor di più in questa stagione dopo già l'ottima scorsa annata. Del colombiano, alla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato Arrigo Sacchi, complimentandosi con l'attaccante della Dea, ma criticando anche alcuni suoi atteggiamenti in campo.

"Ha un talento immenso. La tecnica ce l’ha nel sangue. Ecco, forse non è molto mobile. Spesso lo vedo fermo in campo. Nel calcio moderno non ci si possono permettere attimi di sosta, quando si ha la palla e quando la palla ce l’hanno gli avversari. All’Atalanta ha trovato il luogo ideale dove esprimersi: 18 goal nello scorso campionato e adesso è già a quota 16. In precedenza non era mai arrivato tanto in alto: il suo record era di 11, nella prima stagione con l’Udinese e nell’ultima con la Samp. A Bergamo ha trovato un gioco che lo ha aiutato a crescere. È sempre il gioco a fare la fortuna dei giocatori".