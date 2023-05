Sabiri non convocato per Sampdoria-Torino: è volato in Germania per stare con la famiglia

Sabiri non giocherà Sampdoria-Torino: ufficialmente è in permesso, ma la stagione a Genova potrebbe essere finita in anticipo.

Il futuro della Sampdoria sembra ormai essere segnato: a Firenze è andata in scena una prestazione dimessa e arrendevole, tanto che il risultato di 5-0 in favore della Fiorentina è soltanto la naturale conseguenza di un clima denso di rassegnazione.

La discesa in Serie B è alle porte, e il rischio che le ultime sei partite risultino totalmente inconsistenti è elevato: a partire da quella del 'Ferraris' contro il Torino, valida per il turno infrasettimanale.

A sfidare i granata non ci sarà Abdelhamid Sabiri, non convocato e ufficialmente in permesso: come riportato da 'Il Secolo XIX', il trequartista marocchino ne ha approfittato per volare in Germania e stare vicino alla sua famiglia, in un momento complicato anche a livello personale.

Sabiri è infatti stato pizzicato per aver donato la sua maglia ad un tifoso della Fiorentina, suo prossimo club a partire da questa estate: un episodio commentato su Instagram nel tentativo di fare maggiore chiarezza.

"La maglia che ho regalato era per un ragazzino con la bandiera marocchina a cui l’avevo promessa prima della partita. Per favore, non diffondete notizie false".

Nessuna correlazione col futuro a tinte viola insomma, ma la possibilità che la stagione 2022/23 sia terminata con qualche partita d'anticipo non è da scartare.

SABIRI, FUTURO ALLA FIORENTINA

Sabiri è già tecnicamente un calciatore della Fiorentina che, nell'ultima sessione invernale del calciomercato, lo ha acquistato per circa 2 milioni, lasciandolo in prestito alla Sampdoria fino a giugno.

A partire dal 1° luglio sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per preparare la nuova stagione in riva all'Arno.