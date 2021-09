Sabatini lascia il Bologna dopo due anni: "Il contratto non sarà rinnovato"

Walter Sabatini non è più il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal. Saputo: "Gli auguro le migliori fortune per il futuro".

E' durata poco più di due anni l'avventura dirigenziale di Walter Sabatini, nominato nel giugno 2019 coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal, club entrambi di proprietà di Joey Saputo.

La società felsinea ha pubblicato sul suo sito una nota della Free 2 Be Holdings Inc., a sua volta società controllante delle due squadre.

"Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza con Walter Sabatini di comune accordo non sarà rinnovato".

Saputo ci ha tenuto a ringraziare il classe 1955 per il prezioso operato svolto in questo lasso di tempo.

"Ringrazio Walter per il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo di idee che ha dato ai due Club anche nella fase iniziale del processo di condivisione di strategie e metodologie di lavoro. Ho conosciuto una persona di grande spessore umano, professionale e intellettuale: gli auguro le migliori fortune per il futuro".

Con Sabatini il Bologna ha raggiunto due tranquille salvezze, raggiungendo la dimensione di squadra non più impelagata nella lotta per non retrocedere fino all'ultima giornata. Durante la sua gestione sono emerse diverse suggestioni sul mercato: su tutte quella relativa a Zlatan Ibrahimovic, nel periodo antecedente alla seconda firma col Milan dello svedese.