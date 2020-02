Sabatini frena la Juventus: "Orsolini vale 70 milioni, è incedibile"

Una stagione da protagonista e tanti occhi addosso: Riccardo Orsolini sta trascinando il di Mihajlovic con giocate di altissimo livello, a tal punto da finire nel mirino della , che rivuole il talento ceduto ai rossoblù la scorsa estate.

Ai microfoni di 'E ', Walter Sabatini ha però frenato le ambizioni dei vertici bianconeri uscendo allo scoperto sulla valutazione del giocatore:

"Per me la valutazione di Orsolini è non inferiore ai 70 milioni, ma ribadisco che non uscirà. Viene seguito dalla Nazionale come tanti altri e credo che a Coverciano ultimamente arrivino buone notizie. Auspico che possa andare all’Europeo, ma Mancini non ha bisogno dei miei consigli".

Il patron del Bologna vuole trattenere il suo talento, autore fin qui di otto goal e cinque assist in stagione tra campionato e Coppa :

"Quando l’abbiamo acquistato si è fatto un discorso con la Juventus riguardo un’eventuale riacquisto da parte dei bianconeri. Ma poi non è stata messa nero su bianco ed è rimasto solo verbale. Al momento non è pensabile che possa uscire per una cifra come quelle che si leggono in giro. Siamo una società di persone serie e troveremo, qualora ci fosse un’uscita del giocatore, una compensazione. Ma al momento non si pensa al suo addio, Saputo lo vuole tenere e non è assolutamente sul mercato".