Notizie sulla squadra

Per il Sabah, allenato da Valdas Dambrauskas, non risultano al momento infortuni o squalifiche. Il probabile undici è composto da Pokatilov, Puchacz, McCarthy, Solvet, Zedadka, Nwachukwu, Simic, Rakhmonaliev, Khaybulaev, Lepinjica e Mbina.

Per il Barcellona di Hansi Flick, invece, è out Lamine Yamal per un fastidio alla caviglia, mentre non sono segnalate altre assenze nei dati ufficiali. La probabile formazione prevede Joan García, Fariñas, Gerard Martín, Cubarsí, Cancelo, Fermín López, Gavi, Pedri, Gordon, Raphinha e Gabriel Jesus. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Anteprima della partita Sabah FK vs Barcellona

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 12:45 Stadio olimpico di Baku

Il Barcellona vola a Baku per affrontare il Sabah allo Stadio Olimpico, mercoledì, in una gara della fase a campionato di Champions League. Per la squadra di Hansi Flick è una trasferta lunga, arrivata a pochi giorni da una partita ricca di emozioni.

Il Sabah, allenato da Valdas Dambrauskas, ospita i campioni di Spagna dopo la sconfitta per 4-1 con il Viking in Champions. In campionato è arrivata invece la vittoria per 5-1 sul Sumqayit, che ha riportato un po' di fiducia.

Il Barcellona ha battuto 3-2 il Villarreal domenica al Camp Nou, dopo essere finito sotto di due gol nei primi sette minuti. Yamal ha sbagliato un rigore nel primo tempo, ma nella ripresa i blaugrana hanno ribaltato la partita con tre gol in dieci minuti.

Quel successo ha permesso ai catalani di restare in vetta alla Liga con tre punti di vantaggio sul Real Madrid. Flick ha criticato l'avvio, ma ha elogiato l'organizzazione mostrata dalla squadra dopo l'intervallo.

Resta però un'assenza pesante: Lamine Yamal non farà parte della trasferta in Azerbaigian per un problema alla caviglia. Il club ha scelto di preservarlo in vista del prossimo impegno di campionato.

Per il Sabah è l'occasione di misurarsi con una delle squadre più in forma d'Europa, davanti al proprio pubblico. Ecco tutte le informazioni su orario, canali TV e live streaming.

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