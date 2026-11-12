Redattore di Contenuti di Affiliazione

Sono un giornalista e redattore calcistico originario del South Yorkshire, che ha vissuto a lungo a San Paolo e in Catalogna, con un focus sul Brasile, sulla Liga e sulla Champions League. Il mio interesse principale riguarda il Brasile, la Liga e la Champions League. Vivere sul campo in Sud America e in Spagna mi ha regalato una prospettiva unica su come lo sport viene vissuto in questi luoghi, oltre a una fluida conoscenza dello spagnolo e del portoghese.

I primi ricordi calcistici di un giovane dello Yorkshire risalgono alle partite di Serie A guardate su Channel 4 nell'appartamento di mia nonna, alle trascinate a forza a vedere il Barnsley FC a Oakwell, e all'innamoramento per il calcio brasiliano e spagnolo durante il primo viaggio di famiglia fuori dal Regno Unito a Lloret de Mar, in concomitanza con i Mondiali di USA '94.

Il mio ricordo calcistico preferito è probabilmente il primo in assoluto legato all'FC Barcelona e alla Champions League nel suo complesso: vedere Romario e Stoichkov travolgere il Manchester United per 4-0 al Camp Nou. Si potrebbero anche scegliere una serie di Clásicos che ho avuto la fortuna di vivere dal vivo in quello stadio, oppure l'emozione di portare i miei figli in casa e in trasferta durante la marcia europea del Barça nella fase a eliminazione diretta 2024-2025, conclusasi con un finale in lacrime nella semifinale di ritorno a San Siro per i miei piccoli.