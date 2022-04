La Russia ritira il ricorso al TAS: non andrà ai Mondiali

Ai Qatar 2022, la Russia non ci sarà. La notizia diventa ufficiale dopo che la federcalcio locale ha ritirato il ricorso al TAS contro l'esclusione dalle qualificazioni mondiali.

Lo rende noto lo stesso Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport sul proprio sito in una nota ufficiale, spiegando come la decisione della RFS sia divenuta effettiva il 30 marzo.

Niente Russia ai Mondiali dunque, uno scenario divenuto realtà a causa del conflitto in corso in Ucraina derivante dagli attacchi posti in essere dal governo Putin.

L'articolo prosegue qui sotto

Ancora in stand-by, invece, le istanze con cui la federazione contesta l'estromissione da parte dell'UEFA dei club russi e della Nazionale dai tornei continentali.