Che ruolo per Kolarov all'Inter? Idee chiare: "Centrale di difesa"

Il terzino serbo continuerà ad essere difensore centrale e non terzino all'Inter: "Mi trovo benissimo in questo ruolo".

Dopo e , con il in mezzo alle due capitoline, Alexsandar Kolarov ha detto sì all'. Il giocatore serbo è infatti il secondo rinforzo per il team nerazzurro in vista della nuova annata 2020/2021: per lui contratto annuale con opzione fino al 2022.

Notoriamente esterno, sia terzino, sia largo a centrocampo, Kolarov ha giocato come centrale di difesa nell'ultima parte di stagione con la Roma. Un ruolo che già aveva esplorato ai tempi del . Ora, a Milano, è pronto a confermarsi.

Kolarov potrà giocare in diverse posizioni per Conte, ma l'idea sembra chiara ai microfoni di Inter TV:

"Ora mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra, l'ho fatto a Roma e al City con Guardiola. Visto che l'Inter ha sempre il possesso palla mi trovo bene lì".

Sarà dunque Kolarov a giocare insieme a Bastoni e De Vrij in difesa, con Skriniar che ora come ora parte dalla panchina. L'ex Roma sarà però anche possibile esterno sinistro del 3-5-2 nerazzurro a seconda della disponibilità di uomini e delle gare in esame.

In ogni caso Kolarov, qualunque sia il ruolo in cui Conte lo schiererà nella nuova stagione, sarà comunque un'arma importantissima, vista esperienza e duttilità, unite alla foga che ha sempre messo in mostra in campo e all'incredibile qualità sui calci di punizione:

"Io ho il tiro potente, poi serve allenamento. Quando trovo il giorno giusto in settimane le provo in allenamento".

I tifosi dell'Inter non vedono l'ora.