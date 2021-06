Rui Patricio vicino alla Roma: distanza minima col Wolverhampton

Mourinho vicino ad accogliere il connazionale Rui Patricio tra i pali della Roma: accordo tra il portoghese e i giallorossi, vicino quello coi Wolves.

La porta della Roma 2021/2022, avrà un nuovo custode. Rui Patricio sta per raggiungere il connazionale Josè Mourinho nella Capitale, salutando il Wolverhampton dopo 3 stagioni.

Se l'accordo tra l'estremo difensore portoghese e i giallorossi è stato ormai raggiunto, l'ultimo step riguarda l'intesa da trovare tra la società capitolina e quella britannica.

La distanza tra Roma e Wolverhampton appare ormai minima, mentre come detto tra Rui Patricio e la Roma non esiste alcun intoppo e il matrimonio è pronto per essere celebrato.

Come fa sapere 'Sky' la richiesta dei Wolves è compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro, la Roma ne mette sul piatto poco meno di 10: questione di dettagli, che presto verranno limati e porteranno a superare l'ultimo scoglio per l'approdo di Rui Patricio da Mou.

Classe '88, titolare del Portogallo ad Euro 2020, il numero uno era arrivato al Wolverhampton nell'estate del 2018 dallo Sporting Lisbona.