Rugani alla Roma, non solo Riccardi: altre due possibili contropartite per la Juventus

Domani ci saranno nuovi contatti tra Petrachi e Paratici per Rugani: la Roma è pronta a inserire Riccardi, Celar e D'Orazio. La Juventus Gozzi.

Obiettivo Daniele Rugani. Questo il mantra che Gianluca Petrachi continua a ripertersi. Il centrale della è infatti il colpo di mercaro che la vuole mettere a segno da qui al 2 settembre, quando poi sarà troppo tardi per regalare a Fonseca il tanto atteso rinforzo in difesa.

Proprio il reparto arretrato è infatti il settore del campo in cui il tecnico portoghese è alla ricerca di nuove certezze. Per questo motivo il direttore sportivo giallorosso domani sentirà nuovamente Fabio Paratici, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

L'obiettivo è quello di chiudere l'affare Rugani, con la Roma che non è però disposta a spendere più del dovuto. Nell'operazione potrebbe essere così inserito Alessio Riccardi, giocatore che Petrachi valuta almeno 10 milioni di euro.

Oltre al giovane centrocampista, i giallorossi potrebbero mettere sul tavolo anche i cartellini di Zan Celar, ora in prestito al e Ludovico D'Orazio. La Juventus invece quello di Paolo Gozzi. Tutti e tre di belle speranze, l'attaccante, l'ala e il difensore potrebbero facilitare così la riuscita dell'affare.

Qualora portare Rugani nella capitale dovesse risultare impossibile, la Roma potrebbe allora virare su Shkodran Mustafi, in uscita dall' . In questo caso però si parlerebbe di un prestito con diritto, e non obbligo, di riscatto.

Più complicato invece riaprire la pista che porta a Dejan Lovren, il quale sembra ormai orientato verso una permanenza al .