Ruegg al Verona: rinforzo ufficiale per Juric sulla fascia destra

Dopo Cetin, il Verona ha confermato l'arrivo per la prossima stagione dell'esterno elvetico: arma in più per la squadra veneta.

Nuovo acquisto per il di Juric. Si sta muovendo velocentemente in questi primi giorni di calciomercato la formazione scaligera, che dopo aver ceduto Crescenzi, Amrabat, Rrahmani e Marrone ha annunciato l'arrivo di Kevin Ruegg.

Ruegg, classe 1998, metà camerunense e metà svizzero, è un esterno destro che si giocherà le sue chance nel centrocampo di Juric. Duttile e giovane, ha giocato anche mediano durante questi primi anni di carriera in terra elvetica, con la maglia dello Zurigo.

Per Juric un innesto riuscito a giocare anche in UEFA Youth League, la Champions dei giovani, ed : per lui con lo Zurigo 4 goal e 8 assist, segno di come possa essere una grande arma in un modulo d'attacco come quello gialloblù, nell'intenzione scaligera di replicare l'ottima scorsa annata.

Ruegg è il secondo acquisto ufficiale del Verona per l'imminente stagione 2020/2021 al via a settembre dopo Cetin, arrivato dalla . Il club veneto ha annunciato il suo arrivo attraverso un comunicato, in cui viene spiegato come il giocatore si aggregherà alla squadra solo prossimamente:

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da FC Zurigo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Rüegg, che ha sottoscritto un contratto quinquennale, più precisamente sino al 30 giugno 2025. Il 22enne elvetico non raggiungerà la squadra gialloblù nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, perché impegnato con l'Under 21 svizzera".

Per settembre e le prime giornate di , però, ci sarà.