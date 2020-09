Rüdiger nuovo obiettivo del Tottenham: tramonta Skriniar?

Non solo Skriniar, il Tottenham è a caccia di un difensore e si è inserito nella corsa ad Antonio Rüdiger. L'Inter osserva da vicino.

Questi ultimi giorni di calciomercato, soprattutto in , sono caratterizzati dalla ricerca del di un difensore centrale da regalare a Mourinho. Ma questa ricerca non riguarda solo l'Inghilterra, bensì anche l' .

Come sappiamo ormai da tempo, infatti, il Tottenham sta cercando da settimane l'accordo con l' per la cessione di Skriniar, cosa che però non è ancora arrivata. Probabilmente anche per questo, come appreso da Goal, gli Spurs hanno deciso di guardare anche ad altri obiettivi.

Il Tottenham si è quindi inserito con forza alla corsa per Antonio Rüdiger. Il difensore del è in uscita da club di Lampard e negli scorsi giorni c'erano stati dei sondaggi di , e .

Rüdiger tra le tante candidate preferirebbe proprio il Tottenham, per restare in Inghilterra e per giunta a Londra. Ma non è ancora chiarissima la posizione del Chelsea: i Blues potrebbero mettere un veto sulla trattativa, visto che le due società sono rivali e molto nemiche.

In difesa il Chelsea si è sistemato con l'aggiunta di Thiago Sillva (che però non ha brillato al suo esordio in Inghilterra) e con Tomori, che per il momento è stato tolto dal mercato. L'indiziato a partire sembra propro Rüdiger.

Se il Tottenham dovesse acquistare veramente l'ex giallorosso, l'Inter di fatto potrebbe togliere Skriniar dalla lista delle cessioni e puntare ancora su di lui per la stagione appena iniziata.