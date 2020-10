Ruben Botta torna in Italia: l'ex Inter firma con la Sambenedettese

Ruben Botta, meteora all'Inter qualche anno fa, torna in Italia. L'argentino giocherà nella Sambenedettese insieme a Maxi Lopez.

Altro colpo della Sambenedettese che dopo Maxi Lopez si assicura un altro argentino con un breve passato in .

La società ha infatti annunciato l'arrivo di Ruben Botta, classe 1990 che negli ultimi anni ha giocato con Pachuca, San Lorenzo e Defensa y Justicia.

Acquistato dall' nel 2013 a parametro zero, i nerazzurri lo girano in prestito al ma in Toscana non giocherà mai.

Altre squadre

Una volta rientrato alla base, Botta collezionerà solo 12 presenze tra campionato, Coppa ed senza lasciare traccia. Poi una breve esperienza al e l'addio. Ora però ecco la nuova occasione alla Sambenedettese.

Soddisfatto il presidente Serafino, che ha sottolineato come l'argentino abbia fortissimamente voluto tornare in Italia.