Rrahmani a un passo dal Napoli: venerdì le visite mediche

Siamo ai dettagli per l'acquisto di Amir Rrahmani da parte del Napoli: domani le visite mediche per il difensore che rimarrà al Verona fino a giugno.

Colpo in prospettiva per il : è fatta per Amir Rrahmani, difensore kosovaro rivelazione di questa prima parte del campionato con il , capace di ottenere risultati importanti sovvertendo tutti i pronostici iniziali.

Come riportato da 'Sky Sport', i club hanno raggiunto l'intesa definitiva e già nella giornata di venerdì il giocatore si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart.

Al Verona andranno 14 milioni di euro, mentre Rrahmani firmerà un contratto di cinque anni a 1.8 milioni di euro a stagione.

Ma la nuova avventura partenopea inizierà soltanto in estate: fino a giugno Rrahmani rimarrà in Veneto alla corte di Juric per provare a realizzare il sogno europeo con la conquista del sesto posto, ora distante appena quattro punti.