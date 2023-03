Rosso flash: il San Gallo resta in dieci dopo 2 minuti

La squadra svizzera gioca tutta la gara con un uomo in meno: van Moos espulso dopo 2 minuti e sconfitta contro il Winterthur.

Neanche il tempo di bagnare la maglia. La partita di Julian van Moos, attaccante del San Gallo, è durata appena due minuti di gioco.

Il calciatore svizzero è stato espulso per un fallo commesso praticamente a inizio gara nella sfida giocata e persa in casa del Winterthur.

L'arbitro, richiamato al monitor dal VAR, ha rivisto la sua decisione iniziale e ha estratto il cartellino rosso, lasciando così il club biancoverde in inferiorità numerica per tutto il resto della gara.

Il Winterthur si è poi imposto per 1-0 grazie al goal di Noe Holenstein arrivato nella ripresa e difeso fino al triplice fischio.

Un successo cruciale per le ambizioni del club, che in questo modo lascia l'ultima posizione in classifica nel campionato svizzero.

Brutte notizie per il Sion di Mario Balotelli, ora fanalino di coda della Super League elvetica quando mancano 12 partite alla fine del campionato.