Il peggio è alle spalle, Rossettini: “Il virus dovuto ad una zanzara tropicale”

Tanta paura, ma il peggio fortunatamente è passato. Luca Rossettini non scende in campo dallo scorso 26 giugno, ma la sua speranza è quella di poter presto tornare ad aiutare il suo .

A fermarlo è stato un problema di salute sorto subito dopo una partita con la , un problema che nulla aveva a che fare con il Coronavirus, nonostante i sintomi ed un forte attacco febbrile.

Lo stesso Rossettini, in un’intervista rilasciata al sito ufficiale del Lecce, ha spiegato come sta oggi.

“Sto meglio, sono in fase di ripresa e i sintomi stanno scomparendo. Sono rientrato a Lecce per iniziare un programma di recupero e per provare a rimettermi il prima possibile a disposizione del mister e della squadra”.

Il difensore giallorosso ha svelato quali sono stati i sintomi.

“Al ritorno dalla partita con la Juventus, verso le quattro del mattino, ho avuto un forte mal di testa, febbre alta e brividi. Ero preoccupato, pensavo fosse Coronavirus. Ho iniziato subito una terapia e sono stato sottoposto ad un tampone che fortunatamente ha dato esito negativo. Ho continuato a star male per altri quattro giorni, così mi hanno ricoverato per una serie di esami. Sono stato in ospedale per sei giorni e poi mi hanno trasferito al reparto ‘malattie infettive’ di . Lì abbiamo capito che poteva trattarsi di un’infezione virale, portata probabilmente da una zanzara di tipo tropicale”.